Volksbefragung in Region Burg benötigt viele Helfer

Der große Zensus beginnt Mitte Mai. Die Befragungen können aber nur gelingen, wenn sich auch in der Region Burg genügend freiwillige Interviewer finden.

Burg - 2022 ist das Jahr des Zensus, auch bekannt als Volkszählung. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Das wiederum ist eine Grundlage für viele politischen Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist nach Angaben des Statistischen Bundes- und Landesamtes eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. Federführend für den Bereich Burg, Biederitz, Gommern und Möser ist die Erhebungsstelle in Burg.