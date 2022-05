Volksstimme-TED: Mehrheit der Burger für eine Fahrradstraße in der Innenstadt

Burg - Die Burger Innenstadt soll verkehrsberuhigter werden. Mit dem ohnehin geplanten Ausbau der Grünstraße von der Franzosenstraße bis zur Blumenthaler Straße in den Jahren 2022/23 will die Stadt die Gelegenheit am Schopfe packen und -wenn gewollt - eine 300 Meter lange Fahrradstraße einrichten. Autos dürften den Abschnitt dann nur in eine Richtung befahren beziehungsweise von der Blumenthaler Straße aus einbiegen und müssten sich den Radfahrern und Fußgängern anpassen. Das ist die Maximalvariante.