An Weihnachten an seine Mitmenschen denken, denen es nicht so gut geht. Darum geht es bei einer Spendenaktion in Burg vom Lions Club Jerichower Land - mit vollem Einsatz.

Burg - An jene denken, denen es in diesen Tagen nicht so gut geht. Darum geht es den Mitgliedern vom Lions Club Jerichower Land. Sie haben den letzten Tag vor dem Weihnachtsfest 2023 in Burg genutzt, um am Marktkauf Spenden für die Ausgabestellen der Tafeln zu sammeln.

„Es läuft ganz gut, wir finden viele Unterstützer, jede Gabe hilft“, sagte Ute Griesenbeck, während sie bei den Kunden des Einkaufscenters für Spenden warb. Vor allem Konserven fanden sich in den Körben der Lions-Mitglieder wieder. „Einige fragen, was konkret benötigt wird und lassen uns dann nach dem Einkauf diese Artikel zukommen“, so Frank Winter.

Ausgabestellen der Tafeln mit großem Zulauf

Die Tafeln im Jerichower Land sind für viele so etwas wie ein Rettungsanker: Nämlich dann, wenn das Geld nicht ausreicht, um sich mit den Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen. Allein in Gommern finden sich regelmäßig 350 Besucher ein. Tendenz steigend.

Die Lebensmittel und Hygieneartikel, die bei der Aktion vom Lions Club zusammengetragen wurden, kommen den Ausgabestellen in Möckern und Gommern zugute. Die Tafeln in Möckern hat das nächste Mal am 9. Januar 2024 geöffnet.