Gerwisch - Wegen dringender Reparaturarbeiten am Abwasserkanal ist die August-Bebel-Straße in Gerwisch vollgesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Jahnstraße und Lostauer Straße. Da der Abwasserkanal mittig in der Fahrbahn liegt, gibt es keine andere Möglichkeit, als die Straße vollzusperren, wie die Gemeindeverwaltung Biederitz hinweist. Voraussichtlich bis zum 21. Juli dauern die Arbeiten an. Der Kraftfahrzeugverkehr wird über die Gartenstraße, Leninstraße und Lostauer Straße umgeleitet. Die Reparaturarbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Abschnitt verläuft aktuell von der Lostauer Straße bis zur Einfahrt in die Straße „An der Potztrine“, der zweite Abschnitt schließt sich daran in Richtung Jahnstraße an.