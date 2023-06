In Niegripp steht er auf der Wunschliste, im Plan für den Ausbau der Landesstraße 52 in Burg ist ein Fahrradweg vorgesehen. Allerdings endet der abrupt auf halber Strecke.

Die Landesstraße 52 verfügt zwischen Burg und Niegripp nicht über einen Radweg, den beispielsweise Radler für eine Stipvisite am Niegripper See nutzen können.

Burg/Niegripp - In der Freizeit aufs Fahrrad zu steigen und aktiv die Heimat erkunden. Viele haben das Radfahren in der Pandemie für sich neu entdeckt. Die Infrastruktur im Jerichower Land kann da nicht mithalten, es fehlt schlicht an Fahrradwegen. Zwischen Burg und Niegripp, auf der Niegripper Chaussee, ist Radlern oft zu gefährlich. Die Landesstraße 52 soll in diesem Bereich einen Radweg erhalten. Die Sache hat aber einen Haken.