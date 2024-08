Spontane Verlobung bei Festival in Burg Von Emotionen übermannt: So romantisch war der Heiratsantrag bei „Rock am Flick“ für das verliebte Paar

Damit hatte bei „Rock am Flick“ in Burg wohl keiner gerechnet: Auf der Bühne gab es einen spontanen Heiratsantrag. Sarah Schwefel erzählt von der ganz besonderen Verbindung zu ihrem Normen und was sie zu dem Antrag bewegt hat.