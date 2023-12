Wer vor dem Weihnachtsfest über die Autobahn 2 im Jerichower Land fährt, sollte Zeit einplanen: Der ADAC warnt vor Behinderungen und Staus. Und zwar an bestimmten Tagen.

Der Start in die Weihnachtstage könnte laut ADAC auf der Autobahn 2 im Jerichower Land mit Behinderungen und Staus einhergehen.

Burg - Vor den Weihnachtsfeiertagen kommt der Stau. So lässt sich eine Mitteilung vom ADAC zusammenfassen, die auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Autobahn 2 verweist.

Alle Jahre wieder kommt nämlich nicht nur das Christuskind, sondern auch der Weihnachtsbesuch. Wer sich dafür insbesondere am 22. und 23. Dezember 2023 über die A2 im Jerichower Land und bei Magdeburg bewege, müsse sich auf Behinderungen und eventuelle Staus einstellen, heißt es von den Verkehrsexperten.

Es bleibt eng auf der Autobahn 2

Zwar wird die Verkehrsführung im Baustellenbereich zwischen Lostau und Burg-Ost nun aufgehoben. Dennoch stehen in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Etwa 70.000 Fahrzeuge bewegen sich täglich über die Autobahn 2. Sie ist der Hauptverkehrsstrom in Sachsen-Anhalt. Die Arbeiten an der erneuerten Fahrbahn zwischen Lostau und Burg-Ost dauern bis Januar/Februar 2024 an.