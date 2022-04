Vorerst kein regulärer Zug von Loburg nach Magdeburg

Kann die Bahnstrecke Magdeburg – Loburg für den Personenverkehr wiederbelebt werden? Attraktive touristische Angebote könnten ein Schritt in diese Richtung sein, glauben Politiker und Streckenverantwortliche.

Der Möckeraner Ex-Bahner Ernst Theuerkauf signalisierte am Sonnabend symbolisch den Stopp des Triebwagens in Möckern.

Möckern/Loburg - 59 Fahrgäste machten sich auf zu einer Fahrt im Triebwagen von Magdeburg nach Loburg. Nach einem Tag mit Zwischenstation in Möckern ging es am Abend zurück. Ziel der Akteure aus Möckern und Loburg war es an diesem 9. Oktober, die Menschen aus der Landeshauptstadt mit touristischen Angeboten neugierig auf die Ehlestädtchen im Jerichower Land zu machen. Mit dabei auch die neue Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP)