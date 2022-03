Vorlesewettbewerb: Grundschule in Gommern sucht und findet den Leselöwen

Beim Vorlesewettbewerb in Gommern treten die besten Leser der dritten Klassen gegeneinander an. Der Gewinner liest aus dem Buch „Der Zauberer der Smaragdenstadt“.

Am Vorlesewettbewerb an der Grundschule „Am Weinberg“ nahmen teil (nicht geordnet): Maja Schleysing, Hedi Winkler, Oliver Rode (1. Platz), Marie Klarenbach, Lara Fischer, Lilly Sochor, Nora Bäcke (2. Platz) und Annelie Betker (3. Platz).r

Gommern - „Ich weiß es ja schon“, sagt Lehrerin Marlen Pickler und tut geheimnisvoll. Die acht Schüler, die am Vorlesewettbewerb teilgenommen haben, rücken auf ihren Stühlen indes aufgeregt hin und her. Wer von ihnen hat wohl am besten vorgelesen? „Ist es ein Junge oder ein Mädchen?“, fragt Oliver gewitzt, wohlwissend, dass er der einzige Junge ist, der am Vorlesewettbewerb teilgenommen hat. Alle lachen.