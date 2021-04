Vorsicht beim Hochladen von Fotos

Nicole Grandt

Burg/Möser l In der geschlossenen Facebook-Gruppe Mein Möser tauschen sich Mitglieder über die verschiedensten Belange der Gemeinde aus. Dort stellte ein Gruppenmitglied eine von ihm getätigte Beobachtung zur Diskussion: Er habe einen Mann, der mit seinem Wagen in den Wald gefahren war, dabei gesehen, wie dieser Rasenschnitt abgeladen hat. Hinzu kam eine recht genaue Beschreibung des Autos und der Kleidung des Mannes, anhand derer man ihn durchaus identifizieren könnte. In rund 30 Kommentaren wurde die Verfehlung des Mannes negativ kommentiert. Auch wenn eine Diskussion über eine illegale Entsorgung durchaus gerechtfertigt ist, stellt sich die Frage, ob es problematisch sein kann, die beobachteten Personen im Internet zu präsentieren.

Bisher keine unerlaubten Fotos in der Gruppe

„Solche Beiträge werden in der Gruppe immer wieder mal gepostet“, berichtet Christian Luckau, der Administrator dieser Facebook-Gruppe ist. „Dabei ist Rasenschnitt noch vergleichsweise harmlos, es werden auch Fernseher, Möbel, Glasflaschen oder ähnliches gefunden, die einfach im Wald oder in der Natur entsorgt werden.“

Als Administrator der Gruppe hat er aber ein Auge darauf, dass Fotos von Verursachern nicht online gestellt werden. „Wenn das passieren würde, müsste ich die Fotos auch entfernen. Die Personen haben ja nicht nur das Recht am eigenen Bild, man kann ja auch nicht einschätzen, wie Menschen, die diese Aufnahmen sehen, dann den Verursachern von illegalem Müll gegenüber reagieren.“

In der Gruppe Mein Möser sei es bisher aber nicht vorgekommen, dass ein solches Foto von Personen während Ordnungswidrigkeiten oder anderen Vergehen online gestellt worden wäre. „Wenn es dazu kommen würde, würde ich es aber definitiv löschen“, so der Gruppen-Administrator. „Ich weise aber auch regelmäßig auf Bild- und Persönlichkeitsrechte hin, deswegen sind die Leute in der Gruppe dahingehend auch gut aufgeklärt.“

Soziale Medien sind kein rechtsfreier Raum

Das Recht am eigenen Bild gilt als eine besondere Form des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Durch Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzessoll dabei sichergestellt werden, dass jeder darüber entscheiden darf, welche Bilder von der eigenen Person im Umlauf sind. Das gilt auch für soziale Medien. So entschied beispielsweise das Landgericht Frankfurt im Jahr 2015, dass auch der Versand von Fotos via WhatsApp unter die Verbreitung im Sinne des Kunsturhebergesetzes fällt und somit eines entsprechenden Einverständnisses der abgebildeten Personen bedarf. Gleiches gilt für die Verbreitung auf sozialen Medien wie Facebook oder Instagram. Wird mit der Veröffentlichung von einem Foto auf sozialen Medien gegen das Recht am eigenen Bild verstoßen, müssen die Personen, die dieses online gestellt haben, gegebenenfalls mit einer Anzeige und folgenden Sanktionen rechnen. Das gilt auch, wenn das Foto eine Person zeigt, die eine Ordnungswidrigkeit oder gar eine Straftat begeht.

Wer eine Drohne nutzt, muss einiges beachten

Auf das Recht am eigenen Bild verweist auch Christian Sewina, Beauftragter für Pressearbeit bei der Polizeiinspektion Stendal Polizeirevier Jerichower Land. Dies müsste bei der Veröffentlichung von Bildern in Facebook-Gruppen auf jeden Fall gewahrt werden. „Mir ist aber auch nicht bekannt, dass aufgrund von derartigen Online-Diskussionen Anzeigen von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zustande gekommen wären“, berichtet er. Heutzutage ist ein Foto oder Video schnell erstellt, da jedes Smartphone über eine integrierte Kamera verfügt. Aber auch andere Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen, sind hinzugekommen, beispielsweise durch Drohnen.

Zwar ist das Nutzen einer Drohne laut der Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten im Jerichower Land grundsätzlich erlaubt, aber es gibt Vorgaben, an die man sich halten muss.

So darf man beispielsweise nicht über Wohngrundstücken, Menschenansammlungen oder Naturschutzgebieten fliegen. „Ab bestimmten Gewichtsklassen müssen Besitzer der Drohnen einen Drohnenführerschein machen und vorweisen können“, erklärt Sewina. Dies gilt für Drohnen, die schwerer sind als zwei Kilogramm.

Einen Drohnenführerschein kann man beispielsweise bei der Handwerkskammer Magdeburg machen. Bei einer solchen Schulung lernen die Drohnenbesitzer dann auch, unter welchen Umständen Fotos gemacht werden dürfen. Dabei gilt laut Sewina: „Über Privatgelände darf man beispielsweise keine Bilder machen und ungefragt von anderen Menschen sowieso nicht.“