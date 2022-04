Vorzugsvariante für B 184n steht: Landesstraßenbaubehörde stellt aktuellen Planungsstand auf Bürgerversammlung vor

Die Variante 4.1, die über das Umflutgelände bei Heyrothsberge zwischen Gübs und Klein Gübs hindurch die Bahnstrecke überquert und bei Gommern wieder auf die B 184 trifft, soll als Ortsumfahrung Wahlitz-Menz-Königsborn-Heyrothsberge gebaut werden. Die Landesstraßenbaubehörde stellte am Dienstagabend in einer öffentlichen Veranstaltung ihre Vorzugsvariante vor.

Gommern - Dass es auf die Variante 4.1 zuläuft, hatte sich bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend in der Versammlungsstätte am Volkshaus früh herauskristallisiert. Andreas Boehle, Fachbereichsleiter Planung bei der Landesstraßenbaubehörde in Magdeburg, der den aktuellen Planungsstand vorstellte, hatte an zwei Stellen speziell auf die Variante 4.1 hingewiesen.