Warum im Jerichower Land die Nachfrage nach Schusswaffen steigt

Burg/Genthin - Wer im Jerichower Land eine Waffe haben möchte, kann nicht einfach in ein Fachgeschäft gehen und ein Gewehr kaufen. Im Gegenteil: Solch ein Erwerb ist in Deutschland streng geregelt und an Voraussetzungen beziehungsweise ein Bedürfnis, wie etwa die Jagd, geknüpft.