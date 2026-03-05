Das Gommern einen eigenen Ortschaftsrat bekommt, ist sicher. Nur wann soll dieser gewählt werden? Ein erster möglicher Termin ist jetzt vom Tisch. Wann nun gewählt werden könnte.

Wann neben dem hauptamtlichen Bürgermeister demnächst ein ehrenamtlicher Bürgermeister der Ortschaft Gommern im Rathaus sitzen wird, wird erst im kommenden Jahr entschieden.

Gommern. - Seit Monaten wid im Stadtrat kontrovers darüber diskutiert, ob die Kernstadt Gommern einen eigenen Ortschaftsrat bekommen soll – so wie alle anderen Ortsteile der Einheitsgemeinde auch – oder nicht. Nun steht fest: Ja, er kommt.