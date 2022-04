Wahl-O-Mat zeigt Bewohnern Burgs, welche Parteien am besten zu ihnen passen

Burg - „Wissen Sie schon, wen Sie am Sonntag wählen wollen?“, fragt Tamino Kloth, Mitarbeiter der Landeszentrale für Politische Bildung Sachsen-Anhalt, einen Herrn, der interessiert an den auffälligen gelben Wahl-O-Mat-Plakaten am Magdalenenplatz in Burg stehen geblieben ist. „Ich bin mir noch unsicher“, antwortet der Angesprochene. Tamino Kloth zückt einen Bogen mit verschiedenfarbigen Aufklebern und erklärt dem Passanten, wie der analoge Wahl-O-Mat funktioniert. Auf den Plakaten stehen 38 Thesen, zu denen die Parteien Stellung bezogen haben. Mit grünen oder roten Aufklebern können Wähler dann entscheiden, ob sie dieser These zustimmen oder nicht. Am Ende wird die Lochkarte, auf der sich die Aufkleber befinden, ausgelesen und die Teilnehmenden erhalten die Ergebnisse, mit welchen Parteiprogrammen ihre persönlichen Ansichten am meisten übereinstimmen.