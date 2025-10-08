Wahlitz - Die Wahlitzer Kulturtage haben Tradition - vom 9. bis 12. Oktober 2025 gehen sie nun in eine neue Runde mit einem umfangreichen Programm für Klein und Groß.

„Wer Kunst und Kultur erleben will, der muss nicht in die Stadt fahren, das geht auch hier bei uns in der Dorfkirche“, so Jens Klingemann vom Förderverein Kirche St. Dorotheen Wahlitz. „In diesem Jahr haben wir sogar eine Künstlerin aus den Niederlanden dabei“, freute sich Klingemann.

Eröffnung der Ausstellung, Konzert und Filmabend

Meli Kuhn wurde in Deutschland geboren und hat an der Kunstakademie der Bildenden Künste in Amsterdam studiert. Heute lebt und arbeitet sie in Haarlem in den Niederlanden. Ihre Bilder, die eine Möglichkeit seien, dem was in ihr lebe, Ausdruck nach außen zu verleihen, sind ab Donnerstag, 09. Oktober um 19:30 Uhr in der Wahlitzer Dorfkirche zu sehen. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung der Ausstellung von den Jerichower Landstreichern.

Am Freitagabend, 10. Oktober 2025, sind ab 19:30 Uhr Sonny Thet (Cello) aus Berlin, Gregor Schienemann (Gitarre) sowie der Multi-Instrumentalist Guido Käpernick aus Magdeburg zu Gast in der Kirche. Thet wurde legendär mit der Gruppe Bayon, der ersten Folkband der DDR. Schienemann und Käpernick kennen sich schon aus Studienzeiten, standen nicht nur als Musiker im Rampenlicht, sondern waren von Anfang an auch an der Komposition von Stücken und an der Erarbeitung von Arrangements beteiligt.

Die Kinder der Kita „Klusspatzen“ Wahlitz haben dann am Samstag, 11. Oktober um 15:00 Uhr ihren großen Auftritt in der Kirche St. Dorotheen - anschließend sind alle Wahlitzer zur Kaffeetafel eingeladen, bevor dann am Abend um 19:30 Uhr ein Filmabend stattfindet. „Schultze gets the blues“ wird gemeinschaftlich geschaut, mit Horst Krause in der Hauptrolle. Zum Abschluss der Wahlitzer Kulturtage wird am Sonntag, 12. Oktober um 11:00 Uhr Gottesdienst gefeiert. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Zur Unkostendeckung sowie für die weitere Sanierung der Kirche bittet der Förderverein Kirche St. Dorotheen Wahlitz um Spenden.