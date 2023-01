Waldbaden, Fitness, Kaffee: Das hat das SoKuz in Burg für Kinder, Familien und Senioren zu bieten

Blick auf das Soziokulturelle Zentrum in Burg bei Magdeburg, das in Trägerschaft des Jugendwerkes Rolandmühle geführt wird.

Burg - Mit jeder Menge Tatendrang geht das Soziokulturelle Zentrum – kurz SoKuz genannt – in Burg (Jerichower Land in das neue Jahr. 2022 stellte so etwas wie einen Übergang dar. War das Geschehen im Haus, dem früheren Offiziers-Casino (umgangssprachlich „Russenmagazin“ genannt), in den Jahren 2020 und 2021 geprägt von Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie unfreiwillige Schließzeiten, hielt im Laufe des vergangenen Jahres mit ungewöhnlichen Angeboten Normalität Einzug.