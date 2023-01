Was ist Grünschnitt und was darf nicht auf den Grünschnittplatz? Darüber informiert die Gemeinde Biederitzer auf ihrer Internetseite.

Biederitz - Die Gemeinde Biederitz hat jetzt die Öffnungszeiten des Grünschnittplatzes in der Gerwischer Straße in Biederitz bekannt gegeben. Danach öffnet der Grünschnittplatz in diesem Jahr am 1. März wieder seine Tore. Bis zum 28. Oktober 2023 ist dann immer mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.