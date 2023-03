Verdi hat am 8. März 2023 zu Warnstreiks aufgerufen, auch in Kitas in Burg.

Burg - vs - In Burg kann es am Mittwoch, 8. März, 2023, zu Warnstreiks in öffentlichen Kitas kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu am Dienstag die im öffentlichen Dienst Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.