Burg. - An vielen Stellen im Jerichower Land, wie im Burger Flickschupark, lockt eine scheinbar geschlossene Eisdecke zum Betreten. Doch das kann lebensgefährlich sein, worauf das Rote Kreuz in einer Pressemitteilung hinweist. Was sind die Gefahren?

„Die Eisflächen in unserer Region sind gerade nach der kurzen Tau-Phase nicht tragfähig um sich auf diesem gefahrlos fortzubewegen“, heißt es in der Pressemitteilung. Erst knirscht das Eis und kurz darauf bricht es. Die Person taucht in das eisige Wasser ein und befindet sich in Lebensgefahr. „Seien Sie sich dieser Gefahr bewusst und belehren Sie nachdrücklich Ihre Kinder!“, bittet Andy Martius, Vorstand des DRK Regionalverbandes Magdeburg-Jerichower Land.

Für diesen Ernstfall haben sich die ehrenamtlichen Kräfte des Fachdienstes Wasserrettung der Wasserwacht Burg auf dem Parchauer See vorbereitet. In Abstimmung mit dem Fischereiverein Parchau / Ihleburg wurden gute Übungsmöglichkeiten geschaffen, damit eine Rettung schnell beginnen kann. Verschiedene Rettungsmittel wurden für den Einsatzfall ausprobiert. Die Nutzung des Eisrettungsschlittens hat sich hierbei als besonders effizient erwiesen. So konnte die Rettung mit einem Helfer zügig vom Ufer begonnen werden, ohne Gefahr zu laufen, selber ins Eis einzubrechen.

Eingebrochene sollten um Hilfe rufen, die Kleidung anbehalten, und versuchen, sich auf die Eisfläche zu retten, das Eis möglichst Richtung Ufer brechen. Augenzeugen sollten umgehend die 112 anrufen.