Reesen - Die Ortschaftsräte pochen weiterhin darauf, dass in der Ortschaft Reesen überall 30 km/h gelten sollen. Darauf wiesen die Kommunalpolitiker erneut bei ihrer Sitzung hin. Die Ortsdurchfahrt wurde 1994 gebaut, aber ohne Schikanen an den Ortseingängen. „Woanders geht das doch auch. Warum nicht in Reesen“, so der einhellige Tenor der Ortschaftsräte.

