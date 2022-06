Warum bei Brietzke das Gelege einer Wiesenweihe eingezäunt wird

Brietzke - Die Wiesenweihe zählt zu den seltensten Vogelarten in Deutschland und in Europa. Der Greifvogel trägt seinen Namen deshalb, weil er früher sein Nest meist in Feuchtwiesen mit hohen Gräsern anlegte. Seit den 70er Jahren jedoch findet man die Wiesenweihe wegen des Rückgangs natürlicher Lebensräume und klimatischer Veränderungen verstärkt in Getreide-Feldern.