Warum beim Konzert von Julia Buch in Friedensau einschlafen erwünscht ist

Friedensau ist in der Einheitsgemeinde Möckern als Garant für kulturell hochwertige Veranstaltungen bekannt. Bei Julia Buch schlafen Zuhörer gern reihenweise ein.

Julia Buch, Organisatorin von Schlafkonzerten, gastierte am Donnerstag in Friedensau.

Friedensau - „Schlafkonzerte“ – so lautet das Konzept der in Halle lebenden Musikerin Julia Buch, die mit ihren Liedern den Menschen vor allem Eines geben möchte: wiedergewonnene Kraft. Nun bei einem Konzert in Friedensau (Jerichower Land).