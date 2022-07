Warum beim Weinfest im Schlosspark von Möckern Biergartenstimmung aufkommt

Möckern - Solch eine Biergartenatmosphäre wünscht sich mancher Möckeraner sicherlich öfter: Am späten Nachmittag füllte sich am Sonnabend der Bereich vor dem Teehaus in Möckerns größter Grünanlage. Unter den Linden hatten die Mitglieder des Fördervereines Tische und Stühle aufgestellt, schon bald sollte sich jedoch zeigen, dass diese nicht reichen. Wohlweislich hatten die Vereinsleute ausreichend Bierzeltgarnituren in Reserve.