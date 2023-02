Neuer Anlauf zwischen Parchau und Elbtalaue: Experten untersuchen den Parchauer See im Auftrag des Unterhaltungsverbandes Stremme/Fiener Bruch. Wozu die Ergebnisse dienen sollen.

Warum der Parchauer See bei Burg wieder untersucht wird

Die beiden Fachleute prüfen den Parchauer See: Kai Wichmann und Dr. Stefan Sandrock vom Institut für angewandte Biologie und Landschaftsplanung Nienhagen.

Parchau - Dr. Stefan Sandrock und Kai Wichmann vom Nienhagener Institut für angewandte Biologie und Landschaftsplanung schippern ganz langsam über den Parchauer See bei Burg, allerdings nicht zur Erholung. Einmal in der Woche sind sie in den kommenden zwölf Monaten damit beschäftigt, das Gewässer mit seinen drei Seeteilen bis aufs Kleinste zu untersuchen.