Mitarbeiter verschiedener Betriebe wie E-Center und Ikea haben in Burg bei Magdeburg demonstriert. Beim Streik steuerte der Protestzug die Filiale von Marktkauf an.

Burg - Nach den ersten Streiks in Sachsen-Anhalt Anfang Juni 2023 haben nun Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel verschiedener Betriebe wie Kaufland-Filialen, E-Center, Mitarbeiter von Ikea in Magdeburg sowie vom Marktkauf in Burg ihre Arbeit niedergelegt und sich an der Zibbeklebener Straße eingefunden. Vor der Burger Filiale von Marktkauf wurde von der Gewerkschaft Verdi ein Treffen organisiert.