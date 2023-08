Burg - Der August zeigt sich alles andere als sommerlich. Von richtigem Badewetter kann deshalb nicht die Rede sein. Und die Schwimmhalle im Burger Goethepark hat geschlossen – wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten bis 16. August. Kann die Einrichtung, die nagelneu ist, nicht vorher ihre Türen für Bade- und Saunaspaß öffnen? Diese Frage stellten in den vergangenen Tagen angesichts des regnerischen Wetters mehrere Volksstimme-Leser.

„Der Wunsch ist nachvollziehbar“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), „allerdings nicht umsetzbar.“ Die Gründe seien „vielfältig und der Wartungsplan in Abstimmung mit den entsprechenden Unternehmen fast bis zum letzten Tag streng eingetaktet“. In der kommenden Woche stehe beispielsweise die Installation einer Filtratpumpe auf dem Plan. „Dies erfordert, dass die Anlage komplett stillgelegt werden muss. Einbau und Justierung können sich über die komplette nächste Woche erstrecken.“ Dazu komme noch eine Brandschutzhelfer-Ausbildung der Beschäftigten.

Neue Anlage, viele Nachjustierungen

Darüber hinaus müsse an zwei Tagen der Woche der Schlammwasserbehälter entleert und gereinigt werden. Außerdem: „Da es noch Probleme mit der Dosierung der Pulveraktivkohle gibt und die Wasserparameter laut DIN-Vorschrift nicht erfüllet werden, kommen noch zwei Spezialfirmen zum Einsatz.“ In diesem Zusammenhang sei noch unklar, ob Umbaumaßnahmen am Filterkreislauf durchgeführt werden müssten. Um noch ein kleines Zeitfenster für zusätzliche Materialbesorgungen zu haben, sei es notwendig, dass die Einrichtung geschlossen bleibe.

Laut Stark hätten die Mitarbeiter bereits in den vergangenen Wochen ein volles Pensum zu bewältigen gehabt. „Gerade eine neue Anlage erfordert viele Nachjustierungen. Und aufgrund der Standzeit des Wassers seit November 2022 war es dringend erforderlich, die Rohwasserbehälter von beiden Becken zu reinigen, zählt der Bürgermeister auf. „Wir gehen aber davon aus, dass die Arbeiten planmäßig nach einem Probelauf beendet werden."

Hallenleiter spricht von gutem Start

Die Burger Schwimmhalle war Ende April nach dreijähriger Sanierung eingeweiht worden. Die Kosten für die Investition belaufen sich auf elf Millionen Euro – deutlich mehr als ursprünglich geplant. In den ersten zwei Monaten nach der Eröffnung hatten sich rund 5500 Besucher in die Wasserbecken gestürzt und rund 400 Männer und Frauen in der Sauna geschwitzt. „Das war ein guter Start“, so Hallenleiter Maik Grotsch.