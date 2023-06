Loburg - Seltsames Gerät treibt dieser Tage auf dem Kiessee am Loburger Ortsausgang, Richtung Hobeck. Eine Konstruktion aus zusammengesteckten Plastikrohren und einem großen Drahtgitterkorb dümpelt seit über einer Woche auf dem Wasser.

Es ist eine Lebendfalle für Schildkröten. Bis zu drei – vermutlich ausgesetzte - Tiere sollen schon seit zwei, drei Jahren in dem Gewässer leben, aber eigentlich gehören sie hier gar nicht hin.

Denn es sind amerikanische Sumpfschildkröten. „Vermutlich Gelbwangen-Schmuckschildkröten“, sagt der Loburger Jan Blaue. Er ist ehrenamtlich bestellter Naturschutzbeauftragter des Landkreises Jerichower Land und hat in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) die selbstgebaute Falle aufgestellt. Zweimal täglich kontrollierte er in der vergangenen Woche, ob eine oder gar mehrere Schildkröten in den Fangkorb geplumpst sind.

Angler und Badegäste kennen die Tierchen, die bis zu 35 Zentimeter groß werden können. Jan Blaue hatte bei der UNB gefragt, ob die Tiere bleiben dürfen, schließlich sind sie für Menschen nicht gefährlich und verdrängen keine heimischen Schildkrötenarten, weil es die hier nicht gibt. In dem Kiessee hätten sie genügend Wasser unter dem Kiel und auch Futter gibt es reichlich. „Sie fressen Pflanzen, Mais, Fische und Insektenlarven. Die werden schon satt“, sagt Blaue.

Nur das Klima ist nicht perfekt für die Amerikaner. Sie brauchen lange Sommer, die deutschen Frühjahre sind aber zu lange zu kühl, das könnte die Tiere krank machen. Auch wegen der Verfälschung der heimischen Fauna entschied die UNB, die Tiere zu entnehmen. Sie sollen in die Obhut eines Schildkrötenexperten übergeben werden. Daraufhin baute Jan Blaue mit einem befreundeten Jäger die Falle.

Flucht nach vorne

Die wechselwarmen Reptilien leben zwar im Wasser und schlafen dort auch, sitzen aber gerne auf Steinen in der Sonne. „Schildkröten setzen sich dann auf den höchsten Punkt“, erklärt Blaue die Fangtechnik. Die Flucht wird nach vorne angetreten - und da wartet der Fangkorb. „In Amerika haben sich diese Fallen bewährt“, sagt Blaue. In Loburg hat sie das nicht getan. Mehr noch: Seit sie aufgestellt wurde, hat man die Tiere nicht mehr gesehen. Möglich ist, dass sie tatsächlich in der Falle waren und Unbekannte sie dort entnahmen. Denn mehrfach stellte Jan Blaue fest, dass die Falle an Land gezogen worden war. „Dort funktioniert sie aber nicht“, so Blaue und bittet darum, bei künftigen Fangversuchen die Falle im Wasser zu belassen. Die Aktion soll aber erst nach den Sommerferien fortgesetzt werden. Und so werden sich Badegäste und Angler in diesem Sommer den Kiessee wieder mit exotischen Kreaturen teilen müssen. Vielleicht denken sie sich ja passende Namen für die tierische Attraktion aus. Der Name „Nessi“ ist aber schon vergeben.