Warum die Polizisten in Möckern etwas zu meckern haben

Wenn es darum geht, den Grundschülern etwas beizubringen, sind meist zuerst die Lehrer gefragt. Nur wenn es um die Verkehrserziehung geht, wird gerne auch mal die Polizei gerufen. So auch in Möckern.

Möckern - Mario Heckert und Karsten Dannemann, die beiden Regionalbereichsbeamten (RBBs) in der Einheitsgemeinde Möckern, sind längst keine Unbekannten mehr in den Grundschulen der Stadt: „Wenn die Schulen auf uns zu kommen und anfragen, übernehmen wir gerne eine Unterrichtsstunde“, berichtet Mario Hecker. „Wir bieten uns gerne an, aber drängen uns nicht auf. Wir stehen im Kontakt mit den Schulen, und fragen, wo es vielleicht Probleme gibt.“