Volksstimme: Herr Stark, können mit Hilfe von Wohnmobilen tatsächlich viele Kurzurlauber nach Burg kommen oder ist das mehr ein Wunschgedanke?Philipp Stark: Nein, wir können vom Reisemobiltourismus als Stadt selbstverständlich profitieren. Alle entsprechenden Studien belegen, dass diese Form des Urlaubs deutschlandweit im Trend liegt, beliebt ist und durch die Corona-Pandemie noch einmal zugelegt hat. Und das übrigens kontinuierlich. Die Leute sind auf diese Weise flexibel, können Städte genauso unkompliziert aufsuchen wie Naherholungszentren. Dass auch unsere Region angesteuert wird, zeigt beispielsweise der viel zitierte Hundestrand am Niegripper See, wo in den Sommermonaten bis zu 20 Fahrzeuge gleichzeitig Halt machen, wildcampen und deren Besitzer dort teilweise mehrere Tage bleiben. Das wollen wir mit unserem Vorhaben in geordnete Bahnen bringen und Angebote mit einer ausgebauten Infrastruktur vorhalten. Dementsprechend streben wir einen Verkauf oder eine Verpachtung des so genannten Hundestrandes an. Darüber hinaus wird sich die Investition an der Schwimmhalle für zehn Reisemobile von knapp 200.000 Euro für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Euro langfristig rechnen.