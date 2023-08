Mehr Sauberkeit Warum für Hundehalter in Burg die Pflicht zur Kot-Tüte eingeführt werden sollte

Sollte für Hundehalter in Burg, wie aktuell in Genthin, auch die Pflicht zur Kot-Tüte eingeführt werden? Die Frage sorgt in der Kreisstadt zu regen Diskussionen. Das meinen die Einwohner.