Warum in Burg bei Magdeburg in der Innenstadt in die Falle der Navigationsgeräte tappen

Vor und zurück, nichts geht mehr. Beim Umleitungsverkehr der Autobahn 2 sind Lkw in der Innenstadt von Burg buchstäblich gestrandet. Fahrer haben sich nicht an die offizielle Ausweichstrecke gehalten. Dazu hat Volksstimme-Redakteur Marco Papritz die Pressesprecherin vom ADAC, Alexandra Kruse, befragt.

Volksstimme: Frau Kruse, wie lässt sich das Verhalten der Lkw-Fahrer erklären, dass sie den Weg durch die viel zu enge Innenstadt von Burg gewählt haben, der dazu auch noch abseits der offiziellen Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 1 liegt?

Alexandra Kruse: Moderne Navigationssysteme oder Navi-Apps bieten permanent verschiedene Alternativrouten an, bei jeder neuen Störung wieder, die größtenteils wahrscheinlich kürzere Fahrzeiten versprechen als die offizielle Umleitung. Und einen freiwilligen Verzicht auf die angeblich schnellste Route gibt es eben weder bei Autofahrern noch bei Lkw-Fahrern. Dabei bleiben offensichtlich Ausstattungsmerkmale wie Fahrbahnbreite und -zustand zunächst unberücksichtigt, was dazu führt, dass, wie in diesem Fall, zahlreiche Lkw die schmalen Straßen verstopfen.

Ganz ehrlich – ohne die Unterstützung eines Navigationssystems sind heutzutage wohl nur noch die wenigsten Fahrer auf längeren Strecken r unterwegs ...

Navigationsgeräte beziehungsweise Navi-Apps für Autos gibt es schon lange. Die Funktion ist einfach: Die Fahrenden werden durch die Navigationshilfe gut an ihr Ziel gelotst. Dabei können sie meistens zwischen schnellen, spritsparenden oder kurzen Routen die für sie beste auswählen und die Navigation danach ausrichten. Das heißt, wo früher eine Streckenplanung mit Kartenmaterial, Wegpunkten und viel Zeitaufwand notwendig war, hilft heute das Gerät, schnell den richtigen Weg zu finden.

Welche Rolle spielt dabei der Unterschied zwischen Pkw- und Lkw-Navigation?

Da normale Navigationsgeräte nur für Autos ausgelegt sind, kann es bei der Nutzung durch Lkw-Fahrer zu Problemen führen, was in der Vergangenheit häufiger der Fall war. Daher wurden mittlerweile spezielle Navigationshilfen – häufig eine spezielle Software beziehungsweise spezielle Geräte – für Lkw entwickelt, die verschiedene Aspekte, auf die Lkw-Fahrer achten müssen, berücksichtigen.

Ein Bereich in der Burger Innenstadt, der mit der Zufahrtsbeschränkung für Lkw versehen wurde, ist die Kreuzung Koloniestraße/Berliner Straße. Foto: Marco Papritz

Das sind im wesentlichen Gewichts- und Durchfahrtbeschränkungen bei Brücken, Durchfahrtsverbote auf Straßen und andere verkehrsrelevante Beschränkungen, die Lkw-Fahrer bei ihren Touren beachten müssen. Die Route kann durch die Eingabe der Fahrzeugdaten individuell geplant werden und so können zum Beispiel auch Mautstraßen vermieden werden, was letztlich die Transportkosten senken kann.

Um es klar zu sagen, Lkw-Fahrer sollen nicht an den Pranger gestellt werden. Sie stehen unter Zeitdruck, leisten schwere und wichtige Arbeit. Ein Vielfaches an Pkw düste ebenfalls durch die Innenstadt von Burg, was zu teilweise chaotischen Situationen führte. Dabei waren sie dem Ziel, die A2-Auffahrt Burg-Zentrum für die Weiterfahrt auf der Autobahn zu erreichen, schon ganz nah. Sind es fehlende Nerven, konsequenterweise auf der Umleitungsstrecke zu bleiben, oder ein Schwarmverhalten, dass man einem Strom folgt, auch wenn er sich nicht unbedingt in die eigentlich richtige Richtung bewegt?

Der Faktor Mensch spielt dabei eine ganz große Rolle: die Fahrer stehen unter Zeitdruck, hinzu kommen teilweise widrige Arbeitsbedingungen, zum Beispiel fehlende Stellplätze mit sanitären Anlagen, was die Pausenregelung erschwert. Erfahrene Berufskraftfahrer sollten normalerweise die Probleme von ungeeigneten Umfahrungsstrecken kennen und bessere Umleitungen wählen, die genannten Faktoren führen aber dazu, dass sich viele auf die vermeintlich schnellste und kürzeste Strecke einlassen. Und natürlich ist auch das Schwarmverhalten relevant – sowohl bei den Lkw- als auch bei den Pkw-Fahrern.

Welche Rolle spielt bei all dem Google, das ja auch Navigation anbietet und Fahrern schnellste Strecken vorschlägt?

Der große Vorteil der Navi-Apps ist, dass sie Verkehrsdaten in Echtzeit den Autofahrern zur Verfügung stellen und verschiedene Alternativen anbieten sowie Staulagen oftmals schneller anzeigen. Maßgeblich dafür ist die schnellste Route in Bezug auf die aktuelle Verkehrslage. Alternativstrecken sind für diese Ausweichverkehre nicht immer ausgelegt, so dass sie schnell verstopft sind, insbesondere dann, wenn viele Verkehrsteilnehmer Google nutzen und derselben Routenempfehlung folgen.