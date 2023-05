Die Stadt Gommern hat seit einem Jahr eine Bücherzelle. Viele Bewohner der Stadt beteiligen sich am Tausch von Büchern am Steinhauerplatz. Es droht ein Platzproblem.

Warum in Gommern der große Zuspruch für die Bücherzelle zum Problem wird

Die Bücherzelle auf dem Steinhauerplatz in Gommernfeiert ihr einjähriges Jubiläum. Bücherpatin Ute Lüdicke (Dritte von links) konnte sich über viele interessierte Besucher freuen.

Gommern - Nach Büchern stöbern, ausgelesenen Exemplaren eine zweite Chance geben, Freude spenden. Dies ermöglicht in Gommern (Jerichower Land) eine Bücherzelle, die 2022 aufgestellt wurde. Mit großem Erfolg, wie die Resonanz zeigt. Das Projekt stößt so langsam an seine Grenzen.