Auch landwirtschaftliche Betriebe im Jerichower Land sind auf der Suche nach Fachkräften und Nachwuchs. Einer, der in Burg seine Ausbildung absolviert, ist Max Miethke aus dem Magdeburger Ortsteil Randau.

Warum Max Miethke aus Magdeburg in Burg Landwirt werden will

Burg - Vor der Werkstatt der Agrarhof GmbH in Burg schraubt Max Miethke unter den Augen von Dirk Dietrich an der Feldspritze, mit denen Flächen beispielsweise gedüngt werden. Nach wenigen Handgriffen sind die Düsen richtig eingestellt und geprüft. Der 17-Jährige ist Auszubildender und gehört seit August vergangenen Jahres zum Stamm des Landwirtschaftsbetriebes, das seinen Sitz am Rande der Kreisstadt hat.