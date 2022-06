Warum Möckerns Bürgermeister jetzt „Lösch-Meister“ ist

Möckern/Friedensau - Dass es von Vorteil ist, Mitglied in der Kinder- oder Jugendfeuerwehr zu sein, bewies sich erst kürzlich. Um schon vor dem Wochenende an dem diesjährigen Zeltlager teilzunehmen, hatte die Stadtjugendwehrleitung schulfrei für die mitmachenden Kinder beantragt. Und so startete für die meisten Nachwuchsbrandhelfer das Zeltlager schon am Freitagvormittag.