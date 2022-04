Warum Simona Gebuhr leidenschaftliche Übungsleiterin im Turnen in Gommern ist

In fast allen der 14 Abteilungen sucht der SV Eintracht Gommern nach neuen Übungsleitern. Die Volksstimme stellt auf dieser Seite vier Frauen und Männer vor, die das Ehrenamt schon ausüben.

Gemeinsam mit Karen Roloff (l.) trainiert Simona Gebuhr die Jugendlichen der Abteilung Turnen. Vor den Osterferien wurde unter anderem der Überschlag am Sprungtisch trainiert. Simona Gebuhr turnt selbst seit Kindertagen.

Gommern - Von A wie Hampelmann über I wie Strecksprünge bis Z wie Wandsitz: Mit dem Buchstaben-Workout erwärmten sich die Turnerinnen des SV Eintracht Gommern zu Beginn ihrer Trainingseinheit. Jeweils die Namen ihrer Klassenlehrer wandelten die Jugendlichen in ihre Erwärmungsübungen um. Auch wenn ihre Schulzeit schon längst vorbei ist, ging Übungsleiterin Simona Gebuhr mit gutem Beispiel voran. Ihre Erwärmung war wichtig, denn sie würde gleich die Übungen vorführen, die die Turnerinnen an diesem Abend trainieren sollten: Hocke und Überschlag am Sprungtisch.