Was die Biederitzer Kantorei im Sommer alles vorhat

Corona hat die Konzerttätigkeit der Biederitzer Kantorei nur minimal ausbremsen können. Jetzt startet am 1. Juni wieder ein volles Programm. Mit einigen Neuerungen.

Biederitz - Die Freude ist Kantor Martin Scholl an der Stimme anzumerken. Denn auch wenn die Biederitzer Kantorei selbst während der Zeit der Corona-Einschränkungen ihre Aktivitäten nicht auf Eis gelegt, sondern versucht habe, so wenig wie möglich an Veranstaltungen ausfallen zu lassen, können und wollen die Sängerinnen und Sänger sowie Instrumentalisten nun wieder voll durchstarten.