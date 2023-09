Die Bundesregierung hat ihr Gesetz zur teilweisen Legalisierung von Cannabis vorgestellt. Aber was sagen die Menschen in der ländlichen Region dazu? Was für Fragen tun sich hier auf? Die Volksstimme fragte nach.

Burg - Viele Menschen stehen dem Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis positiv gegenüber. Nathalie Dorn aus Burg zum Beispiel ist dafür: „Es hilft bei gesundheitlichen Problemen und es gibt Menschen, die es brauchen“, sagt sie. Es sollte aber im Rahmen bleiben, findet sie: „Es sollte nicht überall erlaubt sein, nur an bestimmten Plätzen, wo es nicht stört. Und nur für Volljährige.“

Auch Mechthild Mettendorf sieht Vorteile, auch wenn sie selbst damit keine Berührungspunkte hat: „Ich denke, wenn es frei verkäuflich ist, werden nicht mehr so krumme Geschäfte gemacht.“ Wünschenswert wäre ihrer Ansicht nach eine verstärkte Aufklärung: „Kinder sollten schon in der Schule darüber aufgeklärt werden“, meint sie.

Anderen ist das Thema schlichtweg egal. „Das betrifft mich nicht – ich nehme keine Drogen“, sagt Felix Schermer. Aber wenn andere es konsumieren wollen, „sollen sie das von mir aus machen“, sagt er.

Hoher Bedarf an Beratung nötig

Bei der Suchtberatungsstelle in Burg wird der Gesetzentwurf zwiespältig gesehen. Suchtberater Jan Eiglmeier wertet zumindest die Entkriminalisierung positiv. „Ich glaube, das ist der richtige Weg“, meint er. Denn es stimme, dass die Drogenpolitik an ihre Grenzen gekommen sei.

Jan Eiglmeier und Diana Grothe von der Suchtberatungsstelle Burg sehen den Gesetzentwurf der Bundesregierung mit gemischten Gefühlen. Fotos: Philipp Ling

In der Umsetzung seien aber noch viele Fragen offen. Hier sehen er und seine Kollegin Diana Grothe vor allem mehr Arbeit auf sich zukommen.

Derzeit betreuen sie 900 Kunden im Landkreis Jerichower Land. Bereits mit der Ankündigung der Legalisierung ist der Beratungsbedarf durch vermehrte Anfragen von Schulen und Eltern gestiegen, berichten sie.

In seiner Arbeit beobachtet Eiglmeier, dass die Konsumenten immer jünger werden: „Früher haben sie mit 16/17 Jahren angefangen, heute eher mit 13.“ Damit befasst sich der Gesetzesentwurf allerdings nicht, denn die Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren soll weiterhin verboten bleiben. „Die müssten sich die Drogen also auch weiterhin illegal beschaffen“, sagt Eiglmeier. Ein Austrocknen des Schwarzmarktes sieht er deshalb nicht: „Der Dealer baut dann jetzt eben im Cannabisclub an.“ Kontrollieren, so fürchtet er, werde man das kaum können.

Prävention ist wichtiges Thema

Unklar bleibt außerdem, wie die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Verbesserung der Prävention aussehen wird. Präventionsberaterin Diana Grothe mahnt an, dass dafür die finanzielle Ausstattung der Beratungsstellen langfristig gesichert werden muss, denn: „Wir machen hier die Basisarbeit vor Ort.“ Gerade bei den jüngeren potenziellen Konsumenten müsse das Bewusstsein geschärft werden, warum es nicht gut ist, in diesem Alter zu kiffen.

Bei Kindern und Jugendlichen sei der Konsum extrem schädigend, erklärt sie. Das Gehirn befinde sich in diesem Alter noch in der Entwicklung. Durch den Drogenkonsum werde diese beeinträchtigt, bestimmte Entwicklungsschritte können nicht stattfinden. Deshalb sieht sie auch die Freigabe für Heranwachsende kritisch: „Mit 18 ist man immer noch nicht soweit“. Zu den möglichen Folgen zählen eine Verminderung der Reaktionsfähigkeit, Lustlosigkeit, Konzentrations- und Lernschwierigkeiten.

Eine deutliche Meinung zum Thema hat Olaf Sendel, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Sachsen-Anhalt: „Wir sind dagegen. Man will hier etwas legalisieren, was aus gutem Grund verboten ist.“

Die Droge wirke auf den Charakter und habe Wesensveränderungen wie Apathie und Vereinsamung zur Folge. „Wir machen uns damit mehr Probleme als wir schon haben“, sagt er.

Probleme für den Straßenverkehr

Probleme sieht er außerdem für den Straßenverkehr. Durch den Konsum könne es nämlich zu sogenannten „Flashbacks“ kommen, erläutert er. Das sind Rauschzustände, die auch längere Zeit nach dem eigentlichen Konsum auftreten: „Man kann also auch einen Rausch erleben, wenn man ihn in diesem Moment nicht bewusst herbeigeführt hat“, so Sendel. Für ihn sind deshalb Drogenkonsum und Autofahren nicht vereinbar.

Die Auswirkungen auf die Teilnahme am Straßenverkehr beschäftigt auch die Fahrlehrer. Reiner Nuthmann, Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbands Sachsen-Anhalt, meint dazu: „Was die Verkehrssicherheit angeht, das ist ein schwieriges Thema.“

In der Fahrlehrerschaft herrsche eher eine ablehnende Haltung vor, an der bisherigen 0,0-Regelung zu rütteln. Allerdings fügt er hinzu: „Wir sind dabei auf die Meinungen der Experten angewiesen.“ Die müssten nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten festlegen, wann jemand wieder fahrtauglich sei.

Mit Sicherheit nicht experimentieren

„Für den ADAC steht fest, dass die von der Ampelkoalition geplante Legalisierung des Cannabis-Erwerbs und Besitzes losgelöst sein muss von der Frage einer Verkehrsteilnahme unter Drogen“, so Alexandra Kruse, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit für den ADAC Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, auf Volksstimme-Anfrage. „Mit der Sicherheit im Straßenverkehr darf nicht experimentiert werden.“ Ähnlich wie der Fahrlehrerverband fordert der ADAC einen unzweifelhaften Grenzwert, welcher sich ausschließlich an den Auswirkungen von Cannabis im Straßenverkehr orientiert. „Der Gesetzgeber sollte sich wissenschaftlich beraten lassen und dann schnell für Klarheit sorgen - im Interesse der Verkehrs- und Rechtssicherheit“, so Alexandra Kruse.