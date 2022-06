Was Georg Lindecke aus Körbelitz passierte, geschieht im Landkreis Jerichower Land nur zwei bis drei Mal pro Jahr

Körbelitz - Unter einem Vorwand war Georg Lindecke aus Körbelitz in diesen Tagen in die alte Schule im Ort gelockt worden. Was ihn dort erwartete, konnte er erst gar nicht so recht fassen. Hier erwarteten ihn Landrat Steffen Burchhardt und Gemeindebürgermeister Bernd Köppen aus einem ganz bestimmten Grund.