Was Irmgard Zinke aus Gerwisch 102 Jahre fit gehalten hat

Gerwisch - „Wie 102 sehen Sie wirklich nicht aus.“ Bei diesem Kompliment von Landrat Steffen Burchhardt (SPD) leuchten die Augen von Irmgard Zinke. „Na ja, wenn Sie meinen“, antwortet die immer noch resolute Jubilarin am Sonnabend anlässlich ihres Ehrentages, den sie im Kreise von Freunden, darunter Anke Fritz, die sich fürsorglich um die Jubilarin kümmert, und den Mitarbeitern des DRK-Seniorenwohnparks in Gerwisch verbrachte. Dort fühlt sie sich seit gut einem Jahr nach einem Sturz und Hüftoperation sehr gut aufgehoben. „Es geht mir gut hier“, sagt Irmgard Zinke und betont der Geburtstagsrunde gegenüber, dass sie in ihrem Eigenheim in der Waldschule Detershagen von 1975 bis zum stolzen Alter von 101 Jahren noch selbstständig gewirtschaftet habe. „Auch im Garten habe ich noch gearbeitet und das 2400 Quadratmeter große Grundstück mit etlichen Robinien in Schuss gehalten“, sagt sie – und erntet staunende Blicke. Kein Wunder, dass sich die Frage der Gäste nach dem Rezept für die vielen gesunden Lebensjahre sofort anschließt. Bei der Antwort muss Irmgard Zinke nicht lange überlegen: „Wichtig sind jeden Tag viel Bewegung und Sauerstoff.“ Dazu beigetragen haben auch die bisherigen fünf Hunde, die nun allesamt im Garten bei Detershagen ruhen.