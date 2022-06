Was ist wichtiger für Biederitz - Neugestaltung Bolzplatz oder Sanierung Hallenboden der Ehlesporthalle?

Der Bolzplatz an der Grundschule in Biederitz ist in keinem guten Zustand. Das könnte sich jetzt ändern.

Biederitz - Den Bolzplatz in der Heyrothsberger Straße in Biederitz, der gleich neben der Grundschule liegt, „befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am Mittwochabend im Ortschaftsrat Biederitz beraten wurde. Bei entsprechender Witterung sei der Platz aufgrund des stehenden Regenwassers „kaum nutzbar“. Das könnte sich jetzt ändern.