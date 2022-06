Was ist zu tun, wenn die Schweinepest im Jerichower Land auftaucht?

Burg - Ein gemütlicher Waldspaziergang kann schnell zum Ernstfall werden. Nämlich dann, wenn der Spaziergänger ein verendetes Wildschwein findet.

Zwar gibt es einige Möglichkeiten, wie das Tier zu Tode gekommen sein kann, aber eine davon kann die afrikanische Schweinepest (ASP) sein. Und falls dies zutreffen sollte, kann es für die übrige Tierwelt schnell sehr gefährlich werden.

Einsatz wurde geprobt

Was ist zu tun, falls dieser Ernstfall auftritt? Um einen solchen Einsatz zu proben, fand auf dem Gelände der feuerwehrtechnischen Zentrale in Burg eine Übung statt. Mit dabei waren das Technische Hilfswerk, Vertreter vom Veterinäramt und Feuerwehren, die sich am ABC-Dienst, also dem Katastrophenschutzfachdienst beteiligen. „Wir wollten das Zusammenspiel der Beteiligten proben, damit wir dann im Ernstfall gut aufgestellt sind“, erklärte Martina Ede, Amtsleiterin für Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen.

Dass dies eine erste Angelegenheit ist, betonte auch Landrat Steffen Burchhardt. „Andernorts war man auf einen solchen Ernstfall nicht gut vorbereitet, das soll bei uns im Landkreis anders sein. Und Brandenburg, wo es mehrere Fälle der Schweinepest gab, ist ja wirklich nicht weit. Im Prinzip ist es jederzeit zu erwarten, dass die afrikanische Schweinepest auch bei uns ausbricht. Und das noch zusätzlich zu all den anderen schwierigen Herausforderungen, mit denen wir derzeit zu kämpfen haben.“

Deswegen sei es wichtig, dass alle handelnden Akteure wissen, was sie zu tun haben. „Ich hoffe natürlich, dass der Kelch der Schweinepest an unserem Landkreis vorbeigeht, aber ich schlafe ruhiger, wenn ich weiß, dass alle Akteure gut vorbereitet sind“, führte der Landrat weiter aus.

Bloß nicht anfassen

Doch was ist eigentlich zu tun, wenn der Fall eintritt, dass ein Spaziergänger ein totes Wildschwein findet und nicht klar ist, ob es eventuell Träger der Schweinepest ist? Amtstierarzt Klaus Gase erklärte dies: „Zunächst einmal sollte man die Einsatzleitstelle im Landkreis anrufen und möglichst genau angeben, wo man das Tier gefunden hat. Am besten ist es, wenn man die Fundstelle mit einem Band oder Ähnlichem markiert.“ Nur eines sollte man auf gar keinen Fall tun: Das Tier anfassen.

Schon kleinste Blutstropfen können Erreger enthalten und auf diese Weise könnten Finder die Krankheit unwissentlich weiter verbreiten. Die Schweinepest ist an sich für den Menschen ungefährlich, für Schweine ist sie aber in jedem Fall tödlich. Der Erreger kann auch sich auch bei Hausschweinen ausbreiten. Im September 2020 wurde ein Fall der Krankheit in Brandenburg bekannt. Seitdem gab es mehrere Fälle in Brandenburg und in Sachsen. In Mecklenburg-Vorpommern waren einige Hausschweine betroffen.

Nachdem Gase die Fragen der Teilnehmer beantwortet hat und in einem Lehrfilm gezeigt wurde, wie beispielsweise Schutzkleidung anzulegen und zu entsorgen ist oder auch wie das Tier geborgen werden soll, sollte es dann losgehen mit der Übung. Dazu waren auf dem Gelände mehrere Stationen aufgebaut. Unter anderem eine Tier-Fundstelle und Stationen, an denen Material und auch Fahrzeuge desinfiziert werden könnten.

Alles muss desinfiziert werden

Der Start war an der Fundstelle des Tieres. Dazu hatten die Einsatzkräfte aber nicht etwa ein echtes Wildschwein erlegt, ein etwa 70 Kilo schwerer und verschnürter Dummy stellte das Wildschwein dar. Dieses wurde in einem bewaldeten Bereich des Geländes abgelegt, um einen Fund so realistisch wie möglich darzustellen. Nachdem die Meldung über den Fund eingegangen war, setzten sich alle Beteiligten in Bewegung. Schutzkleidung wurde angelegt, das Material vorbereitet und schon nach kurzer Zeit wurde der Wildschwein-Dummy auf dem Gebüsch geborgen. Bei einem echten Fall wären in dieser Zeit Blutproben im Labor untersucht worden, um zu überprüfen, ob das Wildschwein tatsächlich Träger des Schweinepest-Erregers ist.

Doch was würde eigentlich passieren, wenn dem so wäre? Martine Ede deutete auf einen großen Stapel von Drahtzaun-Rollen. „Falls ein infiziertes Schwein gefunden wird, wird das Gebiet um den Fundort großräumig mit dem Zaun umschlossen. Dann wird das eingezäunte Gebiet untersucht, ob es dort weitere verendete und infizierte Tiere gibt. Falls dem so ist, werden immer weitere Gebiete eingezäunt, um den Wildbestand außerhalb zu schützen“, erläuterte sie. Bei der Übung lagerten rund 20 Kilometer Drahtzaun auf dem Gelände und könnten im Ernstfall sofort eingesetzt werden.

Nachdem das künstliche Schwein geborgen wurde, hatten die Einsatzkräfte der Übung aber lange noch nicht Feierabend. Schließlich könnten sie oder ihre Fahrzeuge und Materialien ebenfalls mit dem Schweinepest-Erreger kontaminiert sein. Deswegen wurden auch alle Desinfektionsmaßnahmen durchgespielt, bis man sich auch bei einem Ernstfall sicher sein könnte, dass der Erreger nicht weiter verbreitet werden würde.

Wenn Fahrzeuge bei der Bergung eines Tieres kontaminiert werden, müssen sie in solchen Vorrichtungen gereinigt werden. Foto: Nicole Grandt

Auch die Ausrüstung muss desinfiziert werden. Nicole Grandt