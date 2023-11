Was ist zur Adventszeit in Menz los?

Menz - In Menz geht es zur Adventszeit in die Vollen. Los geht es am Sonnabend, 2. Dezember, mit dem Weihnachtsmarkt. Start ist um 14.30 Uhr vor dem Bürgerhaus auf dem Thomas-Müntzer-Platz.

Drei Tage später, am Dienstag, 5. Dezember, wird der Gemischte Chor Gerwisch in der Menzer Kirche ab 18 Uhr ein Adventskonzert geben. Der Förderverein Kirche St. Paulus Menz und Kirchberg Menz wird die Besucher mit Glühwein und anderen Getränken verwöhnen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, aber am Ausgang werden Spenden für die neue Heizung in der Menzer Kirche als auch für einen Flügel für den Gerwischer Chor erbeten.

Ein weiterer Höhepunkt wird das traditionelle Krippenspiel am Sonntag, 17. Dezember, werden. Um 16 Uhr wird die Weihnachtsgeschichte in der Kirche aufgeführt. Eine zweite Aufführung findet am Heiligen Abend statt. Beginn ist dabei um 17 Uhr mit dem Weihnachtsgottesdienst.