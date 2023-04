Nach dem ein Schüler am Gommeraner Gymnasium wegen Drogenkonsums kollabierte, ist Aufklärung oberste Prorität. Helfen soll da die Ausstellung „Vollrausch“. Was Zehntklässler des EGG wohl noch nicht wussten.

Gommern - Cannabis-Konsum? „Ist ja nicht so schlimm.“ Diese Einschätzung hatte Nadin Hesse, Regionalbereichsbeamtin der Polizei in Gommern (RBB), schon aus anderen Klassen der Europaschule Gymnasium Gommern (EGG) gehört. Da gingen diese Zehntklässler, die gerade an der Reihe waren, sich die Ausstellung „Vollrausch – Verlorene Lebenszeit“ anzusehen, nicht mit. Sie signalisierten der Beamtin, dass sie mit Drogen eigentlich nichts zu tun haben. Jedenfalls nicht mit illegalen, denn mit den anderen kommt man schnell in Berührung.