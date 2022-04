Erste Vorhaben nach Amtsantritt Was plant Möckerns künftige Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger?

Am 8. Juli nimmt Doreen Krüger den Platz am Bürgermeisterschreibtisch im Rathaus Möckern ein. Was ist bis zum Amtsantritt noch zu erledigen und welche Ziele nimmt sie als erstes in Angriff?