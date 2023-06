Nach dem Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog herrscht die bange Frage: Was passiert, wenn es auf dem ehemaligen Munitionslagerplatz Muna brennt?

Gerwisch - Tagelang hatte Anfang des Monats der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Brandenburg) das Land in Atem gehalten. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Munitionsbelastung des Geländes schwierig. Das ließ in Gerwisch natürlich die Frage nach der eigenen Situation aufkommen. Was wäre, wenn an oder in der Muna ein Feuer ausbrechen würde?