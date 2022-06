Was zeigt der Imagefilm über die Stadt Burg?

Fotos von Burg gibt es viele - aber deutlich weniger Filmmaterial. Regisseur Lukas Richter, der aus Burg stammt und in Babelsberg an der Filmuniversität studiert, setzte in den vergangenen Monaten zusammen mit dem Kinder- und Jugendforum einen Imagefilm über die Stadt um.

Burg - Ein Blick streift über den Breiten Weg in Burg, dann über den Weinberg. Schließlich fährt ein Bus vorbei – dies klingt nach Begebenheiten, wie sie täglich in Burg oft passieren. Nun sind sie aber auch auf Kamera gebannt. Der Imagefilm zur Stadt Burg ist online und kann unter anderem auf der Videoplattform YouTube angesehen werden. Was steckt hinter der Idee und was soll der Film bewirken? Regisseur und Produzent Lukas Richter gibt Antworten.