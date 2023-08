Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Niegripp/Burg - Hochsommerliche Temperaturen und kein fließend Wasser. Diese Situation erleben Bewohner von zwei Bungalow-Siedlungen an der Landesstraße 52 zwischen Burg und Niegripp (Jerichower Land). Trinkwasser gibt es seit tagen nicht. Notdürftig läuft die Versorgung über einen Hydranten. Grund dafür ist eine Havarie an einer Trinkwasserleitung sowie einer Kettenreaktion. Bewohner sind mit ihren Nerven am Ende.