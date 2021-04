Wegen Corona nur Online-Konsultation zu geplanten neuen Windkraftanlagen von Boreas

Woltersdorf

Drei neue, noch größere Windkraftanlagen plant das Unternehmen Boreas Energie im Windpark Büden-Woltersdorf zu bauen. Es handelt sich um Windenergieanlagen des Typs Vestas V150 mit einer Gesamthöhe von 241 Metern, einer Nabenhöhe von 166 Metern und einem Rotordurchmesser von 150 Metern.

Eine Genehmigung für die Errichtung der Windräder hat das Unternehmen beim Landkreis Jerichower Land beantragt. Denn das Vorhaben bedarf laut Bundes-Immissionsschutzgesetz der Genehmigung durch die so genannte Untere Immissionsschutzbehörde. Und die ist beim Landkreis angesiedelt.

Landkreis Jerichower Land führt Termin online durch

Eigentlich hatte am 27. Oktober 2020 ein Erörterungstermin zum laufenden Genehmigungsverfahren in der Stadthalle Möckern stattfinden sollen. Der war vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus „zum Schutz aller Beteiligten“ abgesagt worden, wie Landkreis-Sprecherin Claudia Hopf-Koßmann damals erklärte. Das Verfahren würde dadurch nicht ins Stocken geraten, sagte die Sprecherin auch. Denn: Der Gesetzgeber habe der Pandemie Rechnung getragen und mit dem Planungssicherstellungsgesetz geregelt, „dass anstelle des Erörterungstermins auch eine Online-Konsultation durchgeführt werden kann“. Dafür habe sich der Landkreis nun entschieden, erklärte Hopf-Koßmann jetzt. Für eine solche Online-Konsultation werden den Berechtigten die Informationen zugänglich gemacht, die sonst im Rahmen eines Erörterungstermins oder einer mündlichen Verhandlung gegeben worden wären. „Ihnen ist innerhalb einer vorher bekannt zu machenden angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern“, heißt es im Plansicherstellungsgesetz dazu. Für den Antrag von Boreas läuft diese Frist nun am 11. Mai 2021 ab.

Zuvor hatten der Antrag des Unternehmens und die dazugehörigen Unterlagen vom 7. Juli bis 6. August 2020 öffentlich ausgelegen. Betroffene hatten Gelegenheit, sich die Unterlagen anzuschauen und Stellungnahmen zu dem Vorhaben abzugeben. Wer fristgerecht Einwendungen gegen das Vorhaben eingereicht habe, der sei jetzt zur Teilnahme an der Online-Konsultation berechtigt, so Hopf-Koßmann. Und: „Die Einwender werden individuell durch die Genehmigungsbehörde benachrichtigt.“

Individuell benachrichtigt wurde der Woltersdorfer Ortsbürgermeister Thomas Lammich bisher nicht. Er habe aber der Presse entnehmen können, dass statt eines Erörterungstermins die Online-Konsultation durchgeführt werde. Lammich ist Sprecher der Bürgerinitiative „Stark für Woltersdorf“, die sich gegen die Erweiterung des Windparks wendet. Er setzt darauf, dass diese individuelle Benachrichtigung durch den Landkreis noch rechtzeitig erfolge, denn: „In dieser soll dann auch die Erwiderung des Antragstellers zu unseren Einsprüche übergeben werden“, sagt er. Sprich: Boreas äußert sich zu den Einwenden der Bürgerinitiative.

Aus Lammichs Sicht ist eine "frühzeitige Übergabe“ der Erwiderungen „zwingend erforderlich“. Denn die Bürgerinitiative stünde mit ihren Anwälten in den Startlöchern, um diese Erwiderungen aufzuarbeiten. Nur so sei eine entsprechende Vorbereitung für die Online-Konsultation möglich. Thomas Lammich geht davon aus, dass der Landkreis dies als Genehmigungsbehörde „entsprechend sicherstellt“. Bis zum 11. Mai will Lammich dann gemeinsam mit den Anwälten der Bürgerinitiative an der Online- Konsultation teilnehmen. Hinter den Einwenden der Bürgerinitiative stünden 334 Bürger.

Bürgerinitiative „Stark für Woltersdorf“ gegen Erweiterung des Windfeldes Büden-Woltersdorf

Die Initiative „Stark für Woltersdorf“ war im August 2020 gegründet worden. Gründe hierfür sind nach Angaben der Initiative unter www.woltersdorf.info der Bauantrag der Firma Boreas für drei neue Windkraftanlagen und das bekanntgewordene Repoweringvorhaben (Sanierung) im Windpark Büden-Woltersdorf.

Für die Einwohner von Woltersdorf und Einwohner der angrenzenden Ortschaften, sei das Bauvorhaben nicht hinnehmbar, so die Initiative. Das Vorhaben „würde die Belastungen der Einwohner, die schon heute durch den Windpark bestehen, um ein Vielfaches mehr erhöhen“. Als besonders schwerwiegende Gründe gegen die Erweiterung des Windfeldes zählt die Bürgerinitiative die Nähe zu den angrenzenden Orten, die damit einhergehende Wertminderung der Grundstücke und die zu geringe Beachtung der Tierwelt, Natur und des Landschaftsbildes auf.

Alle Unterlagen zu dem Genehmigungsverfahren sind auch auf der Internetseite www.uvp-verbund.de veröffentlicht. Darauf weist der Landkreis hin.