Wird das Radfahren in der Schartauer Straße in Burg ermöglicht?

Burg. - Mit dem Fahrrad auch tagsüber durch die Schartauer Straße fahren – die Forderung ist nicht neu und sorgt seit Jahren in Burg für Diskussionen mit Pro und Kontra. Jetzt geht der Stadtseniorenbeirat in die Offensive und hat sich nach einer Beratung mehrheitlich für diese Variante ausgesprochen. Mit einer Besonderheit: Die Möglichkeit, durch die Einkaufsmeile mit dem Rad zu fahren, sollte vorerst nur während der Bauarbeiten in der parallel verlaufenen Grünstraße zulässig sein. „Das würde vielen älteren Menschen entgegenkommen, die jetzt einen größeren Umweg in Kauf nehmen müssen“, begründet die Vorsitzende Karin Langner. Und überhaupt: Nicht wenige Rentner seien zwar nicht mehr so gut zu Fuß, aber noch sicher und gern mit dem Rad unterwegs. Bei gegenseitiger Rücksichtnahme dürfte es in der Einkaufsstraße zu keinen Kollisionen kommen. „Wir reden schon lange darüber und sollten auch mal den Mut haben, diese Option vorübergehend umzusetzen“, sagt Langner, die selbst das Fahrrad nutzt.