Mit dem 1. März ist die Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen weggefallen. Wie reagieren die Träger?

Die Testpflicht gehört der Vergangenheit an, so wird es auch den Testzentren ergehen.

Burg/Genthin - Als Stichtag war im Infektionsschutzgesetz der 7. April vorgesehen gewesen, doch nun fällt die Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen schon am heutigen 1. März. Was sind die Reaktionen?